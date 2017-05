Nowy most na Starogardzkiej za rok

18 kwietnia 2017, godz. 06:00 (94 opinie) autor: Maciej Korolczuk

Lada dzień Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ma ogłosić przetarg na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu nad Kanałem Raduni przy ul. Starogardzkiej. Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze przed wakacjami i potrwa do czerwca 2018 r. Nowy most ma kosztować ok. 7,5 mln zł.

Czy budowa mostu na Starogardzkiej spowoduje większe utrudnienia na południu Gdańska? nie, remontu Niepołomickiej też się wszyscy obawiali, a jeździ się teraz lepiej 20% trudno przewidzieć, gdzie rozproszy się ruch i które trasy się zakorkują 27% tak, korki na pewno będą większe, zwłaszcza po wakacjach, gdy rozpocznie się rok szkolny 53% zakończona

- W tym tygodniu planujemy ogłosić przetarg, mający na celu wyłonienie wykonawcy prac związanych z budową mostu nad kanałem Raduni, łączącego ulicę Starogardzką z Traktem Św. Wojciecha - zdradza Ewa Parafjanowicz-Potuczko, specjalista z zespołu ds. komunikacji społecznej w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

- Zadanie ma również na celu przywrócenie ruchu dwukierunkowego na moście i likwidację istniejącej tam obecnie sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo, w ramach realizacji, wykonane zostaną również brakujące konstrukcje umocnień Kanału Raduni, przylegające do mostu. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie nośności mostu do klasy A - 50 ton - a także usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie - dodaje Ewa Parafjanowicz-Potuczko.

Podstawowe dane techniczne nowego mostu:

- rozpiętość w świetle przyczółków - 11,30 m

- długość całkowita mostu łącznie z przyczółkami - 12,90 m

- szerokość jezdni - 4,00+5,00 m

- szerokość chodników - 3,00 (2,70) m i 4,50 (4,20) m

- szerokość całkowita - 19,60 - 25,90 (26,00) m

- nawierzchnia jezdni - asfaltobeton.

W marcu minął dokładnie rok od czasu, gdy Gdańsk ogłosił plany budowy nowego mostu na Starogardzkiej. Budowy - dodajmy - długo oczekiwanej, zarówno przez mieszkańców Łostowic i św. Wojciecha, jak i kierowców korzystających z obecnej wąskiej i znajdującej się w kiepskim stanie technicznym przeprawy. Kierowcy korzystający z mostu będą musieli się liczyć z co najmniej kilkumiesięcznymi utrudnieniami. Korzystać będą z objazdów przez ul. Zeusa do Kowal czy remontowaną obecnie Niepołomicką do Świętokrzyskiej. Według podanego harmonogramu, remont odcinka Niepołomickiej między Przebiśniegową a Śnieżną ma się do tego czasu już zakończyć. Jak informuje DRMG, w ramach realizacji zadania przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu ramowego, jednoprzęsłowego, wykonanie niezbędnej przebudowy istniejącego układu drogowego i przyległych dojazdów, wynikającej z szerokości nowego mostu, wykonanie rozbiórek i budowę nowych murów żelbetowych, stanowiących podtrzymanie konstrukcji wjazdu na most i ulicę Starogardzką, a także przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Co ciekawe, budowa 13-metrowego mostu potrwa 12 miesięcy, a więc niemal dokładnie tyle, co budowa ponad 10-krotnie dłuższego i tyle samo droższego mostu w Sobieszewie.