Honorowe obywatelstwo Gdańska dla małżeństwa Kiszkisów

Gratuluję!

Gratuluję Państwu Kiszkisom tego wielkiego wyróżnienia! Tym samym znajdziecie się Państwo w doborowym towarzystwie (m.in. George Bush, Zbigniew Brzeziński, Margaret Thatcher, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wajda). Wasze zasługi (przede wszystkim na polu artystycznym) są znaczące. Za to dzisiaj Wam dziękujemy! Odwaliliście kawał dobrej roboty. Wasze dzieci, dalsza rodzina, przyjaciele, koledzy i koleżanki po fachu, ziomkowie mogą być z Was dumni. Ku chwale Gdańska, Polski, Europy i Świata jako takiego! Wy dorzuciliście już cegłę do budowania ogólnoludzkiego dobra. Za co Wam teraz chwała i cześć! Vivat Państwo Kiszkis! Niech żyją 1000 lat! Vivat Gdańsk!

Migotek