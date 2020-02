Plac przed Cristalem będzie nosił nazwę Czerwonych Gitar?

27 lutego 2020, godz. 07:00 (33 opinie) autor: Ewelina Oleksy

Plac przed Cristalem obecnie jest bezimienny i niezagospodarowany. Jest pomysł, by to zmienić. fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Nazwijmy plac przed Cristalem przy al. Grunwaldzkiej 105 we Wrzeszczu Placem Czerwonych Gitar - proponuje władzom Gdańska miejska radna. Jest też pomysł na ławeczkę muzyczną i pamiątkową tablicę. Wskazane przez nią miejsce nie jest przypadkowe. To właśnie w Cristalu założony został legendarny zespół, który w tym roku świętuje 55-lecie swojego istnienia.

Czerwone Gitary powstały w Gdańsku

- To zespół rockowy, który nieodłącznie związany jest z historią naszego miasta. 3 stycznia 1965 roku, w Gdańsku Wrzeszczu przy al. Grunwaldzkiej 105, w kawiarni Cristal, Bernard Dornowski, Jerzy Kossela, Krzysztof Klenczon, Jerzy Skrzypczyk i Henryk Zomerski założyli Czerwone Gitary - wskazuje Dunajewska - W ciągu pierwszych 5 lat, zespół stał się najbardziej popularnym zespołem w Polsce! Ich przeboje od 55 lat bawią kolejne pokolenia. Ilość zasług i wyróżnień, które przez lata działalności otrzymał zespół i jego członkowie jest tak imponująca, że nie sposób je wszystkie wymienić.

W przyszłości muzyczna ławeczka i tablica

- W przyszłości warto pokusić się o postawienie w tym miejscu ławeczki muzycznej dedykowanej Czerwonym Gitarom właśnie, gdzie będzie można odsłuchać fragmenty utworów zespołu lub pamiątkowej tablicy na elewacji budynku Cristalu - mówi radna - 55 lat na scenie to kolejny jubileusz zespołu, jak i jego muzyków. To też świetna okazja, aby uhonorować Czerwone Gitary w miejscu, gdzie się narodziły. Dlatego moją propozycją jest nazwanie bezimiennego w tej chwili placu przed byłym Cristalem, od budynku biurowca Neptun do ciągu pieszego na wysokości przystanku tramwajowego Klonowa.

Nowa nazwa spowoduje wzrost zainteresowania miejscem?

Rockowe koncerty w Trójmieście

Czerwone Gitary regularnie grają koncerty w Trójmieście. Wystąpili m.in. podczas Sylwestra 2018/2019 w Amfiteatrze Parku Oruńskiego. 18 marca wystąpią w Filharmonii Bałtyckiej. Fot. Christian Samp / KFP

- Myślę jednak, że decyzja będzie pozytywna - mówi Dunajewska.

Trójmiasto pamięta o Czerwonych Gitarach

W 2015 r. Czerwone Gitary świętowały w Sopocie 50-lecie istnienia zespołu.

Z prośbą o nazwanie placu przed Cristalem Placem Czerwonych Gitar do prezydent Gdańska zwróciła się miejska radna, szefowa Klubu Wszystko dla Gdańska.Dunajewska zauważa, że w miejscu, z którego wywodzą się Czerwone Gitary brakuje elementu upamiętniającego ten legendarny zespół i jego wkład w dziedzictwo kulturowe.Plac, o którym mowa, to obecnie, jak wskazuje radna, niewykorzystany element tkanki miejskiej, który powinien stać się miejscem spotkań i organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, a jego identyfikacja może spowodować wzrost zainteresowania tym miejscem pod kątem organizacji imprez.Władze Gdańska jeszcze nie odpowiedziały na interpelację w tej sprawie. Urzędnicy nie chcą oceniać pomysłu, do czasu przygotowania oficjalnego stanowiska. Termin mija na początku marca.Czerwone Gitary regularnie grają koncerty w Trójmieście. Najbliższy odbędzie się 18 marca w Filharmonii Bałtyckiej i będzie to koncert platynowy , podsumowujący 55 - letnią działalność zespołu. Krzysztof Klenczon jest patronem tramwaju w Gdańsku. W Sopocie jest ulica jego imienia , a elewację dawnego klubu Non - Stop zdobi mural z wizerunkiem artysty.